Hollanda: Türk yetkililer diplomatlarımızın güvenliğini sağlamalı

Hollanda, Türkiye’deki diplomatlarının güvenliğinden Türk hükümetinin sorumlu olduğunu hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni verilmemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Gerginliğin tırmanmasının ardından Hollanda’nın İstanbul ve Ankara temsilcilikleri önünde protesto gösterileri düzenlenmiş, İstanbul’daki başkonsolosluğa tırmanan bir kişi tekbirle Türk bayrağı asmıştı.

Hollanda dışişleri, “Türk yetkililer Türkiye’deki diplomatların güvenliğini saklamakla sorumlu” dedi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Durum net değil. Konuyla ilgili şikayetlerimizi Türk otoritelere ilettik.”