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Herkes seyretti: Diyarbakır’da bir trans kadın iki kişinin saldırısına uğradı

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Diyarbakır’da bir trans kadın, kimliği belirsiz kişilerce darp edildi.

Fotoğraflar: DHA

DHA’nın haberine göre Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki bir ara sokakta meydana gelen olayda iki kişi bir trans kadına saldırdı.

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Çekilen görüntülerde, trans kadının boğazının sıkılarak darp edildiği görülüyor. Bu sırada saldırganlardan biri kadına “Paramı ver” diye bağırıyor.

Çevrekilerinse hiçbir şey olmamış gibi olayı seyretmesi dikkati çekiyor. Bir süre sonra saldırının gerçekleştiği sokağa birinin elinde bıçak bulunan iki trans kadın geliyor.

Kaçan saldırganlar aranıyor. Polis olayın ‘para anlaşmazlığı’ nedeniyle yaşandığını belirledi.

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