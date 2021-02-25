Hem evlenenlerin hem de boşananların sayısı azaldı

Geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı yüzde 10, boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 13.8 azaldı.

Fotoğraf: Reuters

TÜİK verilerine göre, 2019’da evlenen çift sayısı 542 bin 314’ken, 2020’de bu sayı yüzde 10.1 azalışla 487 bin 270’e geriledi.

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Boşanan çiftlerin sayısı da 2019’da 156 bin 587’yken, 2020’de yüzde 13.8 azaldı ve 135 bin 22 olarak kayda geçti.

Geçen yıl ilk evlenme yaşı erkeklerde 27.9, kadınlarda ise 25.1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 2.8 yaş olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 7.14’yle Adıyaman oldu. En düşük olduğu kent ise binde 4.14’le Gümüşhane oldu.

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Yabancı gelinlerin sayısı, 18 bin 909’la yüzde 3.9’da kaldı. Yabancı damatların sayısı ise 3 bin 828’yle yüzde 0.8 seviyesinde.