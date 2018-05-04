HDP’nin adayı Demirtaş: Bu çarkı durdurabileceğimizi herkes duymalı

HDP, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını, Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda düzenlenen etkinlikle resmen açıkladı.

Etkinliklerde Demirtaş’ın adaylık kampanyasının logosu ve sloganı duyuruldu, seçim şarkısı tanıtıldı.

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Cumhurbaşkanlığı seçim şarkımız: Değişir hesaplar HDP’yle, değiştir gitsin bir günde. #YurttaşArkadaşDemirtaş pic.twitter.com/L7fUJF4QUI — HDP (@HDPgenelmerkezi) 4 Mayıs 2018

HDP Demirtaş için Türkçe, ‘Yurttaş, arkadaş, yoldaş, Demirtaş’, Kürtçe ise, “Tu Dıkarî” (Yapabilirsin) ve “Mırovekî Baş Demirtaş” (İyi İnsan Demirtaş) sloganlarını belirledi.

Demirtaş’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

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Her şeyden önce bu şerefli göreve beni layık görmüş olmanızdan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Siyasi rehine olarak F tipi bir hücrede tutuluyor olmama rağmen, bu zorlu misyonu yerine getirebileceğime inanmış olmanız, omuzlarımdaki yükü daha da arttırmıştır.

Özgürlük, demokrasi, eşitlik, adalet ve barış değerlerini sizler adına burada da temsil etmeye çalıştım. Neredeyse her gün, aralıksız bir şekilde aleyhime yürütülen karalama, iftira, hakaret kampanyalarına rağmen sevginizin ve güveninizin artarak devam etmesi, sorumluluğumu arttırmıştır. Bana düşen şey de, bedeli ne olursa olsun sizlerin bu duruşuna layık olmaktır.

Zorlu ve adaletsiz bir seçim kampanyası olacağına kuşku yok. Zorbaların yaptıkları, yapacaklarının da teminatıdır. Ama yılmak yok. Gece gündüz demeden ev ev, sokak sokak, köy köy dolaşmalısınız. Beni değil, yeni yaşamın güzelliğini herkese anlatmalısınız. Bir arada, barış içerisinde, kardeşçe ve eşitçe yaşamanın ne kadar güzel olacağını anlatmalısınız.

Şiddet gören kadınların, talan edilmiş doğanın, işten atılan mağdurların, cezaevine tıkılan masumların yaralarını ancak bizim sarabileceğimizi herkese göstermelisiniz.

Yok sayılan, her gün hakaret edilen, yurttaş yerine konulmayan Kürtlerin, Alevilerin, Ermenilerin, Sünnilerin, Çerkeslerin, Arapların, Pomakların, Romanların ve daha nicelerinin kırılan onurlarını, gasp edilen haklarını ancak bizimle birlikte telafi edebileceklerine onları ikna etmelisiniz. Bu hırsızlık, talan, yolsuzluk, rant ve rüşvet çarkına ancak bizim çomak sokup bu çarkı durdurabileceğimizi, herkes sizden bir kez daha duymalı.

Kampanya boyunca, bütün partilerden yurttaşlarımızla kucaklaşmayı ihmal etmeyin. CHP, AKP, MHP, İYİ Parti’den Saadet Partisi’ne, HÜDAPAR’a kadar bütün partilerin seçmenleri kardeşlerimizdir. Provokasyonlara asla müsaade etmeyin.

Bizimle yan yana durmaktan imtina eden, biz yokmuşuz gibi davranan, bizi baraj altında bırakıp ezmeye çalışan bütün diğer siyasi parti yönetimleri bu tutumlarından dolayı utanacak, mahcup olacaklardır. Çünkü dışlayıp yok etmeye çalıştığınız HDP, en büyük ittifakını ezilen halklarla yapmıştır zaten. İki tuhaf ittifaka karşı artık tek bir hakiki alternatif vardır, o da HDP’dir. Yolun açık olsun HDP! Sen halka emanetsin, halkımız da Allah’a emanet olsun.”

Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’ndeki fotoğrafları da etkinlikte paylaşıldı:

Demirtaş’ın adaylıkla ilgili Twitter’daki mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Hepimize hayırlı olsun. Adalet için, özgürlük için, barış için, demokrasi için, birlikte daha huzurlu bir yaşam için hep birlikte HDP’de buluşalım. Haydi görev başına!

Bana güvenen ve inanan herkese, tüm halkımıza, HDP yönetimi ve Meclis grubuna teşekkür ediyorum. Sizleri mahcup etmeyecek bir duruşma bu sorumluluğa layık olmaya çalışacağım.

Artık sağ faşizme karşı, sol demokratik bir alternatifi öne çıkarmanın zamanı geldi. Emekten, ezilenden, yoksuldan yana bir gelecek var etmek daha mümkün.

Kadınların eşit, özgür ve onurlu bireyler olarak, örgütlü bir güç olarak yaşamın her alanında var olması artık gerçekten mümkün.

Gençler siz durun ya 🙂 Ortalık zaten karışık. Her şey sizinle beraber, sizin için. Merak etmeyin, geleceği en sağlam olan sizsiniz artık.

Kürtler, Aleviler başta olmak üzere kimliğinden ve inancından dolayı ayırımcılığa uğrayanlar; eşit ve özgür olmak hiç bu kadar yakın olmamıştı.

Müslüman, Sünni, mütedeyyin yurttaşlar; ne eskisi gibi başörtüsü yasağı ne de şimdiki gibi İslamiyet sömürüsü. İnanca ve ibadete tam özgürlük için çok az kaldı.

Farklı din ve inançlara, etnik kimliklere mensup yurttaşlarımız; her biriniz demokratik ulusun eşit ve onurlu birer unsuru olduğunuzu yürekten hissedeceksiniz. 50 gün kaldı.

Dereleri, bağları, bahçeleri, ağaçları, hatıraları, yaşam alanları talan edilenler; biraz daha direnin, az kaldı. Doğa talancılarını ve sermayenin yalancılarını def edeceğiz.

Yaşam tarzına, kıyafetine, kahkahasına müdahale edilen kardeşlerim; devlette tam bir laik yönetim, toplumda en geniş inanç özgürlüğü. Aslında en kolayı bu. Biraz daha sabır.

TEOG, KPSS, YKS mağdurları; eğitimde bilimsel, parasız, eşit imkanlar, istihdamda da liyakat ve adalet için 50 gün daha sıkın dişinizi, ne olur.

Haksız yere cezaevlerinde mağdur edilenler, suçsuz yere işten atılanlar; inanın 50 gün sayılıdır, çabuk geçer.

Kapatılan gazeteler, televizyon kanalları, içeride-dışarıda baskı gören basın mensupları… Her şeyi bizden beklemeyin, 50 gün boyunca siz de gayret edin 🙂

Dağlar da boşalsın cezaevleri de. Askerin, polisin annesinin eli de yüreğinde olmasın artık. Onurlu bir barış olsun diyenler; en çok da sizin için, acılı anneler için, hiçbirinizi incitmeden bir barış yapalım artık. İnşallah az kaldı.

‘Ülkeyi tek adam değil çok insan yönetsin’ diyenler, vallahi az kaldı. 24 Haziran’ı demokrasi bayramına çevireceğiz.

Kamplaşmadan, kutuplaşmadan, gerilimden bıkanlar; seçimi beklemeyin, şimdiden birbirinize sarılın, kardeşliği yüreğinizde hissedin.

Çiftçi, işçi, memur, esnaf, işsiz ve işveren kardeşlerim; üreterek, çalışarak, adil ve eşit paylaşarak Türkiye’yi emeğin cenneti yapacağız. İnanın az kaldı.

Haydi hep birlikte eşitçe, kardeşçe, özgürce bir yaşam için, yeni bir gelecek için, huzur ve güven için iş başına. HDP’de buluşmaya!”