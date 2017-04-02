HDP’li vekile göre Erdoğan Diyarbakır’da ‘yıkım’ yaşadı: Mitingi simgesel bir işgaldi

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da düzenlediği mitingin ‘simgesel bir işgal’ olduğunu belirterek, “Erdoğan, son Diyarbakır ziyaretiyşle AKP tarihindeki en büyük yıkımı yaşadı, çünkü beklediği ilgiyi göremedi” dedi.

Gazete Karınca’dan Altan Sancar’a konuşan Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır mitinginde, belediye başkanıyken görevden alınmasını ve tutuklanmasını hatırlatmasını ve kayyım politikasını övmesini değerlendiren Yıldırım, kayyum atanan belediyelerde Kürt diline ve kadın politikalarına yönelik baskıların arttığını belirtti.

‘Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti simgesel bir işgal’

Erdoğan’ın Diyarbakır’da miting yapmaktan ziyade ‘işgale gelmiş izlenimi’ oluşturduğunu söyleyen Yıldırım, Diyarbakırlıların bu mitingi ‘hazmedemediklerini’ ifade etti: “Erdoğan, son Diyarbakır ziyareti ile AKP tarihindeki en büyük yıkımı yaşadı, çünkü beklediği ilgiyi göremedi. Diyarbakır’da yaşayan insanların neredeyse yüzde doksanı Erdoğan’ın Diyarbakır’a gelişini, miting düzenlemesini hazmedemedi. Belirtmek gerekiyor ki Erdoğan, Diyarbakır’a miting yapmaya değil de işgale gelmiş gibi bir izlenim oluşturdu. Kayyumlar eli ile tüm cadde ve sokaklarda Erdoğan’ın posterleri asıldı ki bu Goebbels’in propagandayı simgeler üzerinden yaparak beyinleri işgal etme tekniğine benzemektedir. Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti ile hem askeri hem de simgesel bir işgali tasvir ediyordu. Ancak belirtmek gerekli ki tüm bu propagandaya, taşımalı kitleye rağmen Erdoğan Diyarbakır’da büyük bir hüsran yaşadı.”

Kürt illerinden ‘Hayır çıkacak

Erdoğan’ın Diyarbakır mitinginde konuşma yapmaya son anda ikna edildiğini öne süren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aldığımız bilgilere göre, Erdoğan’ın kitlenin sayısını ‘rezalet’ olarak değerlendirdi ve mitingi iptal etmeyi düşündüğü yönündeydi. Ancak, Erdoğan’ın heyetinde bulunanların kendisini mitingin iptal edilmesinin daha büyük bir olumsuzluk olacağına ikna etmesi ile konuşma yapmaya karar verdiğini öğrendik. Yaşananlar ve kitlenin durumu ortaya koymuştur ki Erdoğan Diyarbakır’da büyük bir yıkım yaşadı ve umduğunu bulamadı.”

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda Kürt illerinden yüksek oranda ‘Hayır’ oyu çıkacağını savunan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: “Diyarbakır, Cizre, Van, Hakkari olmak üzere tüm Kürt illeri Newroz kutlamaları ile AKP’ye referandum tercihini ortaya koydu. Halkımıza müjdemizdir, referandum sonuçları Türkiye’de AKP ve Erdoğan saltanatının çöküşü olacaktır.”