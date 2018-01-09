HDP’li Hasip Kaplan: Eş başkanlığa bir Türk göz dikmesin; Sırrı gitsin film çeksin

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, eş başkan Selahattin Demirtaş’tan boşalan koltuğa ‘bir Türk’ün göz dikmemesi gerektiğini’ söyledi.

Edirne Cezaevi’nde Kasım 2016’dan beri tutuklu olan Demirtaş, yeniden aday olmayacağını bildirmişti. Bunun üzerine partinin 11 Şubat’taki kurultayında eş başkanın kim seçileceği tartışmaları başlamıştı.

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Partinin etkili isimlerinden Kaplan, Twitter hesabından kongreye dair mesajlarını paylaşarak başkanlığa talip olanlara seslendi.

“HDP’nin 11 Şubat kurultayıyla net görüşüm, kusura bakmayın, eş başkanlık bir Kürt olacak” diyen Kaplan, halkın istediğinin olacağının, herkesin konumunu buna göre belirlemesi gerektiğini ifade etti.

CHP ve MHP’nin eski adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’na sözü getiren Kaplan, “2019’da Ekmeleddin oyunu iflas etti, yeni bir denklem zamanı! HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek!” diye yazdı.

HDP kurultayında

Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin,benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek..! — Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) January 9, 2018

Kaplan şöyle devam etti: “Bahçeli’ye kızmıyorum, AKP’ye desteğinde kızmıyorum, siyaset çıkar işi, muhalefet ilkesiz, ona kızıyorum, Barış ve demokrasiyi savunurken ne kadar ilkelisiniz, ona bakıyorum. Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur, Başur ve Rojava söz konusu olacaksa, bu işi ruhundan anlatacak liderler zamanı. Bana bakın her türlü ırkçılar, Kürt halkının yüzde 11 oyunu alan bir partide, Kürt halkının yüzde 12 iradesine saygınız yoksa, benim de binde 1 iradenize saygım yok, terbiyenizini takının, yoksa çok daha ağır konuşurum. HDP kurultayıyla ilgili görüşüm çok nettir. Şaklabanlarla liderler arasında net görüş ifademdir!”

Kaplan, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için “Sırrı gitsin film çeksin” derken sözlerini şöyle sürdürdü: “Sırtımızdaki ki asalakları ve kamburları dökerek, öz gücümüzle karar vereceğiz! Birileri çok rahatsız ama hala nedenini öğrenemedim! Beni kızdırmayın, çözüm sürecinde yer alan İdris Baluken 18 yıl hapis cezası alırken, aynı konumda kimse HDP eş genel başkanı olamaz.”

Bu mesajlardan sonra hesabın hack’lendiği iddia edildi. Ancak Kaplan, Özgürüz muhabirine “Diyeceğimi dedim. Tweetler benim. Hack’lenmedim” dedi.