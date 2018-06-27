HDP itiraz etti: Diyarbakır’da dört sandıktaki oylarımız Vatan Partisi’ne yazılmış

HDP Diyarbakır Seçim Bilgi İşlem Merkezi, dört ayrı sandıkta HDP’ye verilmiş 522 oyun Vatan Partisi’ne yazıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre HDP Diyarbakır, seçimlerde sandık başlarında görevlendirdikleri partililerin elindeki ıslak imzalarla Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim sistemine aktarılan veriler arasında karşılaştırma yaptı.

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Kontroller sırasında Kayapınar, Sur ve Çermik ilçelerindeki dört ayrı sandıkta, HDP’ye verilmiş toplam 522 oyun Vatan Partisi’ne yazıldığı tespit edildi.

HDP Diyarbakır Seçim Bilgi İşlem Merkezi sorumlularından Edip Binbir, 522 oyun Vatan Partisi ‘ne yazılması nedeniyle İl Seçim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulunacaklarını söyledi.

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Binbir, Kayapınar ilçesinde 1134 nolu sandıkta HDP’nin aldığı 235, aynı ilçede 1288 sayılı sandıkta 75, Sur ilçesinde 1226 nolu sandıkta 188 ve Çermik ilçesinde de 1084 nolu sandıkta 24 oyun ıslak imzalı sandık sonuç tutanağında HDP’nin almış olduğunun göründüğünü ancak YSK sisteminde bu oyların Vatan Partisi’ne yazıldığını söyledi.

Oyların Vatan Partisi’ne sevhen yazılmış olduğunu düşündüklerini, aksini düşünmek istemediklerini belirten Binbir şöyle konuştu: “Biz farketmesek, oylarımız Vatan Partisi ‘ne yazılacaktı. Şu ana kadar farkettiğimiz maddi hatalar bunlar. Islak imzalı tutanaklar ile verileri karşılaştırmayı sürdürüyoruz. Islak imzalı tutanakları kontrol ederken önceliğimiz kendi partimizin oyları ama diğer partileri de gözden geçiriyoruz. Bu oylarla ilgili olarak esasen itiraz süresi dün (26 Haziran) bitti. Ancak bu maddi bir hata olduğu için ve bu konuda YSK’nın eski emsal kararları bulunduğu için itirazımızın olumu değerlendirileceğini ve müspet sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü yasanın amir hükmü böyle.”