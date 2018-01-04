Hazinedar’la görevden alınan meclis üyesi Sipahi: Bir yanlışlık var, bakan düzeltecek

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Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’la birlikte İçişleri Bakanlığı’nın görevden uzaklaştırdığı belediye meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi, “Bakanlık bir yanlışlık yapmış olabilir, düzeltirler diye bekliyorum” dedi.

Hazinedar ‘FETÖ’ üyeliği, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya.

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Belediye meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de aynı suçlamalarla görevden uzaklaştırılmıştı.

Sipahi, Beşiktaş Belediyesi’nin meclis üyesi olmasının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de bağımsız meclis üyesi.

Kılıçdaroğlu istifasını istemişti

Hürriyet’ten Fatma Aksu’ya konuşan Sipahi, kendisine bu konuyla ilgili herhangi bir tebligat yapılmadığını söyledi.

Sipahi şöyle devam etti: “Bir yanlışlık var galiba. Bakanlık bir yanlışlık yapmış olabilir, düzeltirler diye bekliyorum. Hakkımda açılmış herhangi bir dava ve soruşturma yok. Bakan düzeltecek” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Sipahi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebi doğrultusunda CHP’den istifa etmişti.

İnek krizi, Suada’ya cami

Hollanda’da yaşanan krizin konuşulduğu İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) meclisinde söz alan Sipahi, çiftliğinde bulunan Hollanda ineğini keseceğini söylemişti.

Hazinedar, Sipahi’ye ‘dur’ demiş ve eklemişti: “Kuyruğunu kurban ettirmem.”

Sipahi, “Artık boğaza milli bir yapı yapma zamanı geldi” diyerek Suada’ya cami yapılmasını önermişti.

Dönemin belediye başkanı Kadir Topbaş, kısa süre önce üzerindeki yapıların yıkıldığı Suada’ya cami yapılmasıyla ilgili bir çalışmaları bulunmadığını duyurmuştu.

17 Aralık operasyonunda gözaltı

Bir dönem Çekmeköy Belediye Başkanlığı da yapan Sipahi, 17 Aralık operasyonunda gözaltına alınmıştı.

‘Sana FETÖ’cüler mi haber getirdi?’

İBB Meclisi’nde geçtiğimiz ay CHP’li meclis üyesi Seyit Ali Aydoğmuş, Sipahi hakkında, ABD’de Sarraf’ın tanık olduğu dava kapsamında tutuklama kararı olduğunu iddia etmişti. Aydoğdu’nun suçlamasına sinirlenen Sipahi, “Benim Amerika’dan haberim yok. Sana FETÖ’cüler mi haber getirdi?” diye sinirlenip salonu terk etmişti.

Tartışmanın ardından Aydoğdu, bu bilgiyi nasıl edindiğine ilişkin şu açıklamada bulunmuştu: “Geçen ay, İBB Meclis toplantısı öncesi, AK Parti Grubu’nda, AK Parti kurucusu olduğunu belirten meclis üyesi bir avukat hanım, kızının Amerika’da Reza Zarrab davasını takip ettiğini, bu takip esnasında, savcının Youtube’daki delillere dayanarak, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Hüseyin Sipahi’nin tutuklanması talebinde bulunduğunu kendisine aktardığını söylüyor. Meclis üyesinin bu konuşması esnasında Beyoğlu Belediye Başkanı, CHP’li bir belediye başkanını arayıp, ‘Haberin var mı?’ diyerek, Amerika’daki davada savcının Hüseyin Sipahi’nin tutuklanması talebi olduğunu ve mahkemece kabul edildiği yönünde bilgilendiriyor. Bilgi bu. Ben de buradan öğrendim. Bilgiyi AK Parti grubundan aldım.”