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Yaramazlara biraz batar!

Hazine ekim-kasımda öngördüğünden 3.5 milyar lira daha fazla borçlanacak

Hazine, ekim-kasım-aralık dönemine ilişkin üç aylık borçlanma stratejisini açıklarken; ekim ve kasım aylarında iç borçlanma öngörüsünü bir önceki programa göre 3.5 milyar lira artırdı.

Fotoğraf: DHA

Buna göre geçen ayın sonunda açıklanan borçlanma stratejisinde ekim için daha önce 5.7 milyar lira olarak belirtilen iç borçlanma öngörüsü bugün 7.3 milyar lira olarak duyuruldu.

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Öte yandan kasım için daha önce 18.5 milyar lira olarak belirtilen iç borçlanma öngörüsü bugün 20.4 milyar lira olarak açıklandı.

İhtiyaç akçesiyle eylül-ekim öngörüsünü düşürmüştü

Hazine Ağustos sonunda açıkladığı programda TCMB’den temmuz ve ağustos aylarında aktarılan ihtiyati akçenin borçlanma ihtiyacını azaltmasıyla eylül ve ekim aylarına yönelik iç borçlanma öngörüsünü düşürmüştü.

Hazine’nin ekim-kasım-aralık dönemine yönelik iç borçlanma stratejisi şöyle:

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  • Hazine ekimde toplam 7.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 7.3 milyar lira iç borçlanma öngörüyor
  • Hazine kasımda toplam 21.5 milyar lira iç borç servisine karşılık 20.4 milyar lira iç borçlanma öngörüyor
  • Hazine aralıkta toplam 11.7 milyar lira iç borç servisine karşılık 11.2 milyar lira iç borçlanma öngörüyor
  • Hazine ekimde dört, kasımda dört ihale ve bir kira sertifikası, aralıkta dört ihale ile borçlanacak.

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