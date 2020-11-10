Hazine bakanlığına atanan Elvan: Benim için de sürpriz oldu

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifa etmesinin ardından, göreve atanan Lütfi Elvan kararın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Elvan, TBMM’de muhabirlere konuştu. “Berat bey ile görüştüm. Sayın bakanın sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni olmayacak” dedi.

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Elvan’ın öğleden sonra TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek resmen göreve başlaması bekleniyor.

Albayrak, önceki akşam resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı ise dün Twitter’dan ‘görevden af talebinin kabul edildiğini’ belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.