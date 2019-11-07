Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hazine 2.5 milyar dolar daha borçlandı, bu yılki hedefini 3.2 milyar dolar aştı

Hazine 2024 vadeli tahvil ihracıyla 2.5 milyar dolar borçlanırken, yatırımcıya getirisi yüzde 5.7 oldu.

Fotoğraf: DHA

Hazine dün dolar cinsi borçlanma aracı ihracı için Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgan’a yetki vermişti. İhraç tutarı, Hazine’nin yaptığı açıklamaya göre 14 Kasım’da hesaplara girecek.

Reklam

Tahvile toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 54.4’ü Britanya, yüzde 31.5’i ABD, yüzde 91’i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Kupon oranı yüzde 5.60 olan söz konusu tahvilin ihraç tutarının tamamı avro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldü. Takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının avro cinsinden karşılığı yüzde 3.319 oldu. Hazine bu tahvil ihracıyla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 11.2 milyar dolar tutarında finansman sağladı.

Hazine 2019 yılındaki dış finansman programında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolara kadar borçlanılması öngörülüyordu.

Reklam

Hazine ekim-kasımda öngördüğünden 3.5 milyar lira daha fazla borçlanacak

Hazine sigorta şirketi kurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu

Hazine’nin imdadına, Merkez’den aktarılan ‘ihtiyat akçesi’ yetişmiş

Hazine bir yıllık borçlanma hedefini altı ayda aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı: IMF’nin muhalefet ile görüşme yapması uygun değil

CHP ve İYİ Parti: IMF heyeti ile ‘gizli’ görüşmedik

Hazine bir yıllık borçlanma hedefini altı ayda aştı

Hazine yeni ihraçla bir yıllık borçlanmanın yüzde 92’sini altı ayda yapmış olacak

Hesap: Albayrak YEP’te öngördüğü bütçe açığını Merkez’in parasıyla kapattı

Hazine üç ayda 36.5 milyar lira iç borçlanma yapacak

Ekonomi kulisi: Albayrak’ın yerine eski bakan Ağbal geliyor

Bütçe tutmayınca: Yeni vergiler yolda, ‘Merkez’den Hazine’ye kar payı

Mayıs ayında merkezi bütçe 4.5 kat fazla açık verdi

Merkez Bankası’nın 40 milyar lirası Hazine’ye aktarılacak

Hazine’den nisanda 14 milyar lira açık

Merkez Bankası’ndan Hazine’ye ‘avans’ın miktarı belli oldu: 37 milyar lira

HDP’li Paylan: Merkez Bankası AKP’yi fonlamak için genel kurulu erkene aldı

Genel kurul öne alındı: Merkez’den Hazine’ye 20 milyar liralık ‘avans’

SON HABERLER

Aksaray’da veliler otizmli çocukları yuhaladı

Aksaray’ın Merkez ilçesinde bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu’nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...