Hayata Destek Derneği çocuk işçiliğine dikkati çekti: Bu iş çocuk oyuncağı değil

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Hayata Destek Derneği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle çocuk işçiliğine dikkati çekti.

Derneğin çocuk koruma program yöneticisi Zeynep Ekin Aklar, çocuk işçiliğinin, çocuk hakları ihlalinin somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gelecek yılı ‘Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı’ ilan etmesinden memnun olduğunu aktaran Aklar, sorunun çözümü için kurumların tek başına mücadelesinin yeterli olmadığını, kamu-sivil toplum işbirliğinin önem taşıdığını ifade etti.

Aklar, zamanının çoğunu tehlikeli ve sağlıksız koşullarda çalışarak geçiren çocukların, eğitim ve oyun gibi temel haklarına erişemediklerini belirterek kendilerinin ‘Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil’ kampanyasınndan bahsetti.

Aklar, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde sayılarının 1 milyonu geçtiği tahmin edilen çocuk işçilerin yüzde 57’si tarımda, yüzde 27’si hizmet sektöründe, yüzde 16’sı sanayide çalışıyor. Kalıcı bir çözüm için çocuk işçiliğine karşı, toplumsal zeminde her bireyi kapsayacak bir bilinç oluşmasına ihtiyaç var. Çocuk işçiliğinin bütün türlerinin sonlandırılması ve bu konunun yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle, herkesi bu konuda bize destek olmaya çağırıyoruz.”