Hapoel Be’er Şeva maçı öncesi ‘boykot ve dayanışma’ çağrısı: Beşiktaş tribününün Celtic taraftarından ne eksiği var!

Uluslararası İsrail’e Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi (BDS), Beşiktaş’ın Avrupa Ligi son 32 turunda İsrail ekibi Hapoel Be’er Şeva ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarlara boykot çağrısı yaptı.

‘Dayanışma için bir fırsat’

BDS Türkiye’nin resmi sitesinde yer alan açıklamada, “Beşiktaşlıları İsrail’de oynanacak maça gitmemeye, böylelikle İsrail’e turizm geliri kazandırmaktan imtina etmeye, İstanbul’da, Hapoel Be’er Şeva ile oynanacak maçı, Filistin’e dayanışma göstermek için bir fırsat olarak değerlendirmeye davet ediyoruz” dendi.

‘Güney Afrika’ya gösterilen tavır İsrail’e de gösterilmeli’

İsrail’in Avrupa’nın parçası sayılması ve Avrupa Ligi’nde yer almasının tartışmalı olduğu savunulan açıklamada, uluslararası yasalara göre Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria ve Gazze İsrail’in işgali altında olmasına karşın FIFA’nın ‘tartışmalı’ ve ‘ihtilaflı’ terimlerini benimsemesinin şaşkınlık yarattığı ifade edildi.

Apartheid rejiminin uygulandığı Güney Afrika’nın 1964/92 arasında 28 yıl boyunca uluslararası futbol camiasından dışlandığına dikkat çeken BDS Türkiye, FIFA’yı aynı tavrı İsrail’e karşı da göstermeye çağırdı.

‘İşgal meşrulaştırılıyor’

Filistin Futbol Birliği’nin 2015 yılında İsrail’in FIFA ile olan ilişkilerinin askıya alınmasını talep ettiği hatırlatılan açıklamada, birliğin buna dayanak olarak gösterdiği dört maddeye yer verildi:

“-İsrail, işgal altındaki Filistin toprağının sınırlarını denetleyerek Filistinlilerin hayatını zorlaştırıyor, yıllardır Filistin’in en iyi takımlarını uluslararası turnuvalara göndermesine engeller çıkartıyor. Filistinli futbol takımları, sadece 50 km ötedeki maçlara gitmek için bir gün boyunca yolculuk yapmak zorunda kaldığı gibi İsrail Filistin stadyumlarını defalarca bombaladı.

-İsrail işgal altındaki Filistin topraklarına giren malların akışını kontrol altında tutmakta, özel vergiler uyguluyor ve bu futbol ekipmanlarının ithalini zorlaştırıyor.

-İsrail’de devlet tarafından desteklenen ırkçılık özellikle stadyumlarda etkisini göstermekte ve “Araplara ölüm” vb tezahüratlar hep cezasız kalmakta ve İsrail Futbol Birliği de buna kayıtsız kalıyor.

-Yasadışı yerleşimlerde oluşturulan futbol takımları İsrail gençlik liglerinde oynuyor. Bu uluslararası hukuk nezdinde yasadışı olan yerleşimleri meşrulaştırıyor.”

Celtic taraftarı stadı Filistin bayraklarıyla donatmıştı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsrail’in Hapoel Be’er Şeva takımıyla eşleşen Celtic’in taraftarları, İskoçya’daki ilk mücadelede stadı Filistin bayraklarıyla donatmıştı. 2014 yılında yine bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Filistin bayrağı açan taraftarlar, kulübün 15 bin sterlin ceza almasına neden olmuştu. Bu yüzden hemen bir kampanya başlatan İskoç taraftarlar, 15 bin sterlinlik hedefin üzerine çıkarak 90 bin sterlin toplamayı başarmıştı.