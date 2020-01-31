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Yaramazlara biraz batar!

‘Hakemi vururdum’ diyen Rizespor başkanı ‘yılın yöneticisi’ seçildi; ödülü Erdoğan verdi

“Silahım olsa hakemi vururdum” sözleriyle eleştirilen Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin düzenlediği Anadolu Medya Ödülleri’nde ‘yılın spor yöneticisi’ seçildi. Kartal ödülünü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Fotoğraf: Çaykur Rizespor (@CRizesporAS)

Kartal, geçen sezon Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Rize’de Galatasaray’a 3-2 yenildikleri maçın ardından hakemleri hedef alarak “Silahım olsa hakemi vururdum. Kendime nasıl hakim olayım. İnsanın yanında silahı olsa bunlar insanı katil eder” diye konuşmuştu. Rizeli yönetici Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 11 gün hak mahrumiyeti ve 12 bin 500 lira para cezasına çarptırılmıştı.

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