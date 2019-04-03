Güney Kore, ABD ve Çin’den önce 5G’ye geçiyor

Güney Kore’de cuma günü dünyanın ilk 5G ağı kullanıma açılıyor. 5G teknolojisi saniyede 2 ‘gigabyte’a kadar veri aktarımı sağlıyor.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi South Korea Telecom, bugün gerçekleştirdiği 5G lansmanında ağın cuma günü kullanıma açılacağını duyurdu.

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Dünyanın akıllı telefon penetrasyonu en yüksek ülkelerinden Güney Kore, 5G konusunda Çin, ABD ve Japonya’yla yarış içindeydi. 5G teknolojisinin akıllı şehirler ve otonom araç gibi alanlarda çığır açması, 2018 yılında altı yılın en düşük hızında büyüyen ekonomiyi canlandırması amaçlanıyor.

5G oyun sektörünü de tamamen değiştirecek ve oyunların akıllı telefonlarda minimum ‘lag’le (gecikme) oynanmasını sağlayacak.

Güney Kore’nin 2020 yılında 5G’ye geçmesi bekleniyordu ancak bugünkü açıklamayla tarihin bir yıl erkene çekildiği ortaya çıktı. Birçok ülkede bu geçişin 2020-2023 yıllarında gerçekleşmesi bekleniyor.

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Şirket 5G ağı için servis trafiğinin yüksek olduğu 85 kentte 34 bin adet 5G baz istasyonu kurdu.

Saniyede 2.7 gigabyte veri aktarımı imkanı sunan 5G ağıyla halihazırda dünyanın en hızlı internet hızına sahip Güney Kore’nin internet hızı 20 kat artacak.

ABD’nin ticari 5G ağının ise 2019 yılının sonundan önce hizmete açılması beklenmiyor.

