Gündem Çiftlik Bank: 25 yaşındaki CEO tüm hisselerini ağabeyine devretti

İki bakanlığın inceleme başlattığı Çiftlik Bank’ın 25 yaşındaki CEO’su Mehmet Aydın, sahip olduğu hissenin tamamını ağabeyi Fatih Aydın’ın Kıbrıs merkezli şirketine devretti.

KKTC merkezli Çiflik Bank, internet üzerinden üye olunan bir sistem. Yeni üye getirenlere de kar payı dağıtılıyor. Bilişim uzmanları bunun yeni bir ‘saadet zinciri’ olduğunu vurguluyor.

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Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Ticaret Odası’nın kayıtlarında Mehmet Aydın adına kayıtlı, 15 milyon lira sermayeli “Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi” yer alıyordu. Kayıtlara göre Aydın, şu anda şirketin eski ortağı olarak görünüyor.

Aydın’ın şirkette sahip olduğu hissenin tamamı ağabeyi Fatih Aydın’ın Kıbrıs merkezli şirketine devrettiği öğrenildi

Öte yandan Çiftlik Bank’ın basın danışmanlığını oyuncu Mehmet Çevik’in yaptığı ortaya çıktı. Çevik, “Şirketimizin CEO’su bakanlıktan zaten kendisi soruşturma isteyerek iyi niyetli açılımı göstermiştir” dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çiftlik Bank hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.