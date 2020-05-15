Grup Yorum üyesi Gökçek’le ilgili paylaşım yapan hakim görevden uzaklaştırıldı

Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’le ilgili paylaşımları nedeniyle Hakim ve Savcılar Kurulu’nun hakkında inceleme başlattığı Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Gökçek, ölüm orucunu 323’üncü gününde sonlandırmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Reklam

İzmir Karşıyaka Hakimi Pehlivan, Gökçek’in ölümüyle ilgili “Ölüm adın kalleş olsun” diye paylaşım yapmıştı. Pehlivan daha önce de “Türküler kimseye zarar vermez” diye yazıp ‘#ibrahimgökçekyaşamalıdır’ etiketini kullanmıştı.

Paylaşımları üzerine İzmir başsavcılığınca Pehlivan hakkında ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan adli soruşturma başlatılmıştı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Pehlivan’ı üç ay süreyle görevden uzaklaştırdı. HSK’nin yazısı Pehlivan’a tebliğ edildi.

Reklam