Diken

Yaramazlara biraz batar!

Grip aşısında ‘yüksek risk’ kriteri

Covid-19 salgını devam ederken girilen ‘grip mevsimi’nde ücretsiz grip aşısında öncelik yüksek riskli kişilere verilecek, bunun için reçete yazılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü basın toplantısında, geçen yıl 1 milyon 350 bin doz aşı alındığını, bu sene ise 1.5 milyonu geçeceğini söyledi. Ancak grip aşıları henüz stoklara ulaşmış değil.

Reklam

Daha önce grip aşısının yetersiz kalacağı uyarısında bulunan Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) grip aşılarında önceliğin kime verileceğine dair bilgilendirmede bulundu.

Buna göre, doktordan grip aşısı talep eden hastanın ‘yüksek riskli’ grubunda olup olmayacağına bakılacak. Eğer bu gruptaysa aşı reçete edilecek.

Ancak ‘orta riskli’ gruptaysa, ikinci fazdaki aşılamayı beklemesi söylenecek. ‘Çok düşük riskli’ ya da ‘risksiz grup’taysa aşı olmayacağı belirtilecek.

Reklam

Bakan Koca da herkese grip aşısı yapılması gerektiği yönünde yanlış bir kanaat oluştuğunu da söylemişti.

Eczacılar odası başkanı: Grip aşısında talep patlaması var; liste yapılıyor

TTB başkanı: Bakan, ’65 yaş üstü 9 milyon kişiye grip aşısı bulunması zor’ dedi

SON HABERLER

Kavala iddianamesini hazırlayan savcı, bakan yardımcılığına atandı

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı, yerine İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz atandı. Yılmaz, Gezi davasında hakkında tahliye kararı verilen işadamı Osman Kavala hakkında ‘anayasal düzeni değiştirmek’ ve ‘casusluk’ suçlamalarıyla ikinci iddianameyi hazırlamıştı.

TTB: Asıl hedef gerçekleri söylemekten geri durmayan hekimler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türk Tabipleri Birliği’nin başına (TTB) terör örgütünden birini koydular” çıkışı sonrası bir açıklama yapan TTB “Asılsız, gerçekleri yansıtmayan bir açıklama. Asıl hedefin de halk sağlığı için gerçekleri söylemekten geri durmayan hekimler ve onların örgütlülüğünü yıpratma, ortadan kaldırma çabaları olduğu çok açık” dedi.

Avrupa’da ‘ikinci dalga’: Hangi ülkede neler oluyor?

Avrupa ‘corona’da ikinci bir dalga ile savaşırken, hükümetler milyonlarca insana yeni katı önlemler altında yaşamaları gerektiği söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de alınan önlemleri destekleyerek, zorunlu kısıtlamaların hayat kurtarmak için ‘kesinlikle gerekli’ olduğu konusunda uyardı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...