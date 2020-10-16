Grip aşısında ‘yüksek risk’ kriteri

Covid-19 salgını devam ederken girilen ‘grip mevsimi’nde ücretsiz grip aşısında öncelik yüksek riskli kişilere verilecek, bunun için reçete yazılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü basın toplantısında, geçen yıl 1 milyon 350 bin doz aşı alındığını, bu sene ise 1.5 milyonu geçeceğini söyledi. Ancak grip aşıları henüz stoklara ulaşmış değil.

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Daha önce grip aşısının yetersiz kalacağı uyarısında bulunan Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) grip aşılarında önceliğin kime verileceğine dair bilgilendirmede bulundu.

Buna göre, doktordan grip aşısı talep eden hastanın ‘yüksek riskli’ grubunda olup olmayacağına bakılacak. Eğer bu gruptaysa aşı reçete edilecek.

Ancak ‘orta riskli’ gruptaysa, ikinci fazdaki aşılamayı beklemesi söylenecek. ‘Çok düşük riskli’ ya da ‘risksiz grup’taysa aşı olmayacağı belirtilecek.

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Bakan Koca da herkese grip aşısı yapılması gerektiği yönünde yanlış bir kanaat oluştuğunu da söylemişti.