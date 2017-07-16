Grand Pera ‘sinek avlıyor’: ‘Çakma’ Emek bomboş, mekanlar günü kurtarmaya çalışıyor 

İstanbul’un hafıza alanlarından Emek Sineması yıkılarak yerine yapılan alışveriş merkezi ‘sinek avlıyor’.

‘Görüntü vahim’

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Jale Özgentürk’ün ‘Grand Pera’ adıyla açılan alışveriş merkezi hakkındaki izlenimleri şöyle: “Hafta sonu olmasına rağmen içeride hemen hemen kimse yoktu. Mağazalar bomboş müşteri beklerken, Doğuş Grubu’nun yeniden Beyoğlu’na döndüğü The House Cafe de dahil cafeler, yeme içme mekanları bir iki müşteri ile günü kurtarmaya çalışıyordu. Yani görüntü vahimdi.”

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‘Çakma’ Emek ‘bomboş’

Perakende sektörünün uzmanlarından aldığı bilgiye göre İstanbul’daki tüm alışveriş merkezleri içinde cirosu en düşük mağazaların Grand Pera’da olduğunu aktaran Özgentürk “AVM’de yer alan perakendeciler ciroya göre kira avantajıyla henüz seslerini çıkarmıyor olsalar da çare arıyorlarmış. Sinema salonları da AVM’den farklı değilmiş. Ne yazık ki yukarı taşınan Emek de bomboşmuş” diye yazdı.