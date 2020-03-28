Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu

İlk kez Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da görülen, ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayılan yeni tip corona virüsü, binlerce kişinin hastalanmasına, çok sayıda kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

Fotoğraf: Christian Slater/Pixabay

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ın ilk saatlerinde açıklanırken, 17 Mart’ta bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Veriler, hastalığın yayılma hızı bakımından Türkiye’nin ilk sıralarda yer aldığını ortaya koyuyor.

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Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısını ve kaç test yapıldığını grafiklerle aktarıyor…

Toplam vaka ve ölüm sayıları…

Günlük vaka ve ölümler…

28 Mart itibariyle günlük tanı konan hasta sayısı 1000’i geçerken, açıklanan ölüm sayısı da çift haneye ulaştı.

Test sayıları…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk kez 22 Mart’ta 20 bin 345 test yapıldığını söyleyerek toplam sayıyı vermeye başladı.

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Grafiğin dikey görüntü sergilemesi vaka ve ölü sayısının katlanarak arttığına işaret ederken, salgının hızlı bir gidişatı olduğunu gösteriyor. Giderek yataylaşan görüntüyse salgının kontrol altına alındığı ya da pik noktasını geçtiği yönünde yorumlanabilir.