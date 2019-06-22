Gezi davası pazartesi başlıyor: Neler olmuştu?

Aralarında iş insanı Osman Kavala’nın da olduğu 16 şüphelinin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davasının ilk duruşması pazartesi günü gerçekleşecek.

23 Haziran seçimlerinin gölgesinde gerçekleşecek ilk duruşma öncesinde dünden bugüne soruşturma süreci nasıl ilerledi, ne gibi deliller kullanıldı ve iddianamede ne gibi ilginç detaylar yer aldı, sizin için derledik.

Reklam

Gezi soruşturması, eylemlerin ilk günlerinde başlatıldı. Soruşturmanın başında Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesiyle yetkili savcı Muammer Akkaş vardı.



Akkaş, o günlerde soruşturmaya delil bulmak için belirlediği şüphelilerin telefonlarının dinlenmesi talimatını verdi. Yüzlerce sayfa telefon görüşmesi tapesi, polis fezlekesi, polisin fiziki takip sırasında çektiği fotoğraflar ve sosyal medya paylaşımları dosyanın delilleri arasına girdi. Akkaş, soruşturmayı yürütürken 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasını yürüttüğü için görevden alındı.



Temmuz 2013’te Gezi Parkı eylemleri nedeniyle aralarında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Çevresel Etki Değerlendirme Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu’nun bulunduğu yirmiden fazla kişi evlerinden gözaltına alındı, ancak sorgulandıktan sonra serbest bırakıldılar. 26 kişi hakkında Mart 2014’te ‘örgüt kurmak ve yönetmek’ suçlamasıyla dava açıldı. İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Nisan 2015’te tüm sanıkların beraatine karar verdi.



Bu tarihten dört yıl sonra artık 25 Aralık soruşturmasını yürüttüğü için Fethullahçı Terör Örgütü’ne üye olmaktan aranan Akkaş’ın topladığı delillerin yer aldığı bir iddianame açıklandı. İddianamenin sanıkları bu defa şöyleydi: Taksim Dayanışması’ndan Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman ile birlikte tutuklu olarak cezaevinde bulunan Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun yanı sıra Ali Hakan Altınay, Pınar Öğün, Memet Ali Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi.



657 sayfalık iddianamede 746 müşteki yer alıyor. Müştekilerin başını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 61. hükümetin bakanları çekiyor. Davada 16 sanığın ayrı ayrı 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapisleri isteniyor.

Gezi davası sanıklarına yöneltilen suçlamalar şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “mala zarar verme”, “nitelikli mala zarar verme”, “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi”, “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme”, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet”, “nitelikli yağma”, “nitelikli yaralama” ve “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet”…



İddianameye göre sanıklar bu suçları şu eylemlerle işledi:

(Not: İddianamede yazıldığı gibi yazılmıştır)

Reklam