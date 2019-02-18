Gerekçe Brexit ve Yahudi düşmanlığı: İşçi Partisi’nden toplu istifa

Britanya’da ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin yedi milletvekili, partinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılış stratejisini ve parti içindeki Yahudi karşıtlığına yönelik duyarsızlığı gerekçe göstererek istifa etti.

Fotoğraf: Reuters

İstifa eden Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker ve Ann Coffey, parlamentoda bağımsız milletvekili olarak grup kuracak. Milletvekilleri, diğer partilerdeki memnuniyetsiz milletvekillerini de kendilerine katılmaya çağırdı.

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Başkent Londra’da basın toplantısı düzenleyen milletvekillerinden Luciana Berger, İşçi Partisi’nin geldiği noktanın kendisini utandırdığını, Yahudi karşıtı bir partide daha fazla kalamayacağı için istifa ettiğini belirterek artık zorbalık ve bağnazlık kültürünü geride bıraktığını söyledi.

Chris Leslie ise “Parti, aşırı sol tarafından gasp edildi” dedi.

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Filistin davasına verdiği destekle tanınan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise milletvekillerinin kararının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Partinin sandalye sayısı 249’a düştü.