Diken

Yaramazlara biraz batar!

Genco Erkal: Hırsız, halkın verdiği mazbatayı alandır

Usta oyuncu Genco Erkal, 23 Haziran’da yenilenecek belediye başkanlığı seçimi için “İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklendi: “Hırsız, halkın verdiği mazbatayı seçilmiş başkanın elinden çalandır.”

Fotoğraf: Twitter

Erkal, dün akşam, Twitter hesabı aracılığıyla şu mesajı paylaştı: “(Hırsızlara bu işi bırakmayacağız) demiş. Sen ne diyorsun be adam, kim hırsız, nerenden çıkarttın bu lâfı, senin yüksek yargıçların bile bu kadarını söylemeye yeltenmedi, sen hâlâ hırsız diyorsun. Hırsız halkın verdiği mazbatayı seçilmiş başkanın elinden çalandır.”

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Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul belediye başkanlığı seçimlerini yenileme kararıyla ilgili şunları söylemişti: “Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım.”

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