Gazeteci ve akademisyenlere ‘yaşam hakkı’ vermeyen AKP’li vekil: Çarpıtıldı

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HDP’nin raporunda görüş bildiren akademisyen ve gazeteciler için, “Bu gazetecilere, akademisyenlere yaşam hakkı vermezler” diyen AKP Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, sözlerinin ‘çarpıtıldığını’ savundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Avrupa Birliği bütçesi üzerinde söz alan Kavcıoğlu, HDP’nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne verdiği raporu eleştirmişti.

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Kavcıoğlu, HDP’nin raporunda görüş bildiren akademisyen ve gazeteciler için, “Bu bildiriye imza atan hiçbir akademisyene, siyasetçiye, gazeteciye hiçbir ülkede bırakın hapishaneyi yaşam hakkı bile vermezler” demişti.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre HDP’li vekil Garo Paylan, Kavcıoğlu’nun sözlerini yeniden gündeme getirdi.

Bunun üzerine söz alan Kavcıoğlu, şöyle dedi: “Şimdi, söylediğimizden ne ifade ettiğimiz çok netti. Tabii, sizin oradaki sataşmalarınızdan… Burada, ülke için yapılan bir şey… Yani bu ülkede yaşamaları konusunda, dışarıya gidiyorlar ya, o anlamda söylenmiş bir ifadedir. ‘Yaşam hakkı’ derken, bu ülkede yani illa katledilmesi, öldürülmesi anlamında kastedilen bir şey değil. Biz hiç kimsenin öldürülmesini kastetmeyiz. Basın dediğiniz zaten, sol, bir iki tane gazete alıp çarpıtarak yazmışlar.”