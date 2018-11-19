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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Sur cezaevine girdi: Üzgünüm ama yılgın değilim

Kayyım atanan Mardin büyükşehir belediyesindeki bir yolsuzluk iddiasına ilişkin haberi nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezası verilen gazeteci Sedat Sur cezaevine girdi.

Fotoğraf: Twitter

Mardin başsavcılığı tarafından gazeteci hakkında ‘kayyımı hedef gösterme’, ‘hakaret’, ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmiş,  9 Kasım’da görülen duruşmada 11 ay 20 gün hapis cezasına hükmedilmişti.

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Ceza bir yılın altında olduğu için cezaevine girmemesi gereken Sur, evrakların ulaşması için gerekli süreyi cezaevinde geçirecek.

Cezaevi önünde #Ozguruz canlı yayınında konuşan gazeteci Sur, cezaevinin insan doğasına aykırı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bu ülkede gazetecilik yapmanın, doğru yerde durmanın bedeli, ülkenin değişmesi gereken realitesi bu. Üzgünüm ama yorgun ve yılgın değilim.”

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Sur ayrıca cezaevine girişini kendi Twitter hesabından duyurdu.


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