Gazeteci Sur cezaevine girdi: Üzgünüm ama yılgın değilim

Kayyım atanan Mardin büyükşehir belediyesindeki bir yolsuzluk iddiasına ilişkin haberi nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezası verilen gazeteci Sedat Sur cezaevine girdi.

Mardin başsavcılığı tarafından gazeteci hakkında ‘kayyımı hedef gösterme’, ‘hakaret’, ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmiş, 9 Kasım’da görülen duruşmada 11 ay 20 gün hapis cezasına hükmedilmişti.

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Ceza bir yılın altında olduğu için cezaevine girmemesi gereken Sur, evrakların ulaşması için gerekli süreyi cezaevinde geçirecek.

Cezaevi önünde #Ozguruz canlı yayınında konuşan gazeteci Sur, cezaevinin insan doğasına aykırı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bu ülkede gazetecilik yapmanın, doğru yerde durmanın bedeli, ülkenin değişmesi gereken realitesi bu. Üzgünüm ama yorgun ve yılgın değilim.”

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Sur ayrıca cezaevine girişini kendi Twitter hesabından duyurdu.