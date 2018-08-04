Gayrimenkul raporu: Ofislerin yüzde 30’u boş

Ofis binalarındaki kira ortalamaları 2017 yılının ikinci çeyreğine göre dolar bazında yüzde 12 gerilerken, ofislerin yüzde 30.4’ünün boş olduğu belirtildi.

Propin Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı’nın hazırladığı ‘İstanbul Ofis Pazarına Genel Bakış’ raporunun 2018 ikinci çeyrek sonuçları yayınlandı

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Dünya’nın haberine göre, raporda bu yılın ikinci çeyreğinde en yüksek kira rakamı talep edilen bölgenin Avrupa yakasında metrekare fiyatı 44 dolar ile Levent, Anadolu yakasındaysa 28 dolar ile Kozyatağı olduğu kaydedildi.

Rapora göre, A sınıfı ofislerde 2017’nin ikinci çeyreğinde 25.9 dolar olan metrekare fiyatları 2018 ikinci çeyreğinde yüzde 12 oranında düşerek 22.7 dolara geriledi.

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B sınıfı ofis binalarındaki fiyat düşüşü ise yüzde 20’ye ulaşarak, metrekare fiyatı 11.7 dolara indi.

Avrupa’da durum

2018’in ikinci çeyreğinde en yüksek kira talep edilen bölge, ortalama metrekare fiyatı 44 dolarla Levent oldu. Bu rakamın son 10 yılın en düşüğü olduğu belirtildi.

Rapora göre, Levent’i 30 dolar ile Taksim-Nişantaşı ve Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe bölgeleri takip etti.

2018 yılında en büyük değer kaybını ise Etiler yaşadı. Etiler 2017 yılı son çeyreğinden bugüne yaklaşık yüzde 36 değer kaybederek metrekare fiyatı 25 dolara düştü.

Anadolu yakasında ise ilk sırada birinci çeyreğe göre 2 dolarlık düşüş görülen Kozyatağı, metrekare fiyatı 28 dolar ile en yüksek kira talep edilen bölge oldu.