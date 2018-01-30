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Yaramazlara biraz batar!

Furkan Vakfı’na özel harekatlı baskın: Muhalif İslamcı Alparslan Kuytul gözaltında

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik operasyon düzenledi.

Fotoğraf: DHA

Ekipler, iktidar karşıtı açıklamalarıyla bilinen bir İslamcı grubun lideri olan Alparslan Kuytul’un genel başkanı olduğu vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar, koçbaşlarıyla kırıldı.

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Yoğun güvenlik önleminin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri kuş uçurtmadı.

Adana’daki genel merkezin yanı sıra Niğde ve Elazığ’da da operasyonlar düzenlendiği belirtiliyor.

Alparslan Kuytul

Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Vakfın genel merkezi, yöneticilerin evleri ve vakfa bağlı kuruluşlarda polislerin araması devam ediyor.

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