Fransız bakan: Renault yardım almazsa batabilir

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Renault’nun kısa zaman içinde yardım alamazsa batabileceği uyarısında bulundu. Japon medyasında ise Renault’nun ortağı Nissan’ın çoğunluğu Avrupa’da olmak üzere 20 bin kişinin işine son vermeyi planladığınına dair haberler çıktı.

Renault Fabrikası: Fotoğraf (DHA)

Son 20 yıldır otomobil üretiminde işbirliği yapmakta olan Renault ve Nissan gelecek çarşamba günü güncel stratejilerini açıklayacak.

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Başlangıçtaki plan, ortaklığın mimarı ve eski CEO Carlos Ghosn’un finansal usulsüzlük suçlamasıyla 2018 Kasım ayında Japonya’da hapse atılmasından sonra sarsılan ilişkileri yeniden ele almaktı.

Bununla beraber, corona virüsü pandemisinin araç talebine darbe vurması ve üretimi sekteye uğratmasıyla, önümüzdeki hafta açıklanacak güncellemenin önemi daha da arttı.

Renault’ya krizi atlatması için 5 milyar avro kredi sağlamayı gözden geçiren Fransız Bakan Le Maire, şirketin geleceğinin tehlikede olduğunu açıkladı.

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Bakan, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, “Evet, Renault yok olabilir” dedi.

Bakan, Renault’nun Fransa’nın Flins bölgesindeki üretim merkezinin kapatılamayacağını ve şirketin Fransa’da olabildiğince fazla çalışanı koruması gerektiğini ancak aynı zamanda kendisini koşullara adapte edip rekabetçi olması gerektiğini dile getirdi.

Renault, Bakan’ın sözlerine yönelik bir açıklama yapmadı.

Renault’nun Paris’in kuzeybatısındaki Flins fabrikası elektrikli Zoe model araçlarını ve Nissan’ın Micra otomobillerini üretiyor ve tesiste 2018 yılı sonu itibariyle yaklaşık 2 bin 640 kişi istihdam ediliyor.

Şirketin 16 ülkede 40 fabrikası ve 13 lojistik merkezi bulunuyor.

Öte yandan Japon Kyodo haber ajansına göre Nissan şirketi başta Avrupa ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere küresel çapta 20 bin çalışanını işten çıkartabilir.

Konuya yakın olan iki kaynağa göreyse, işten çıkarılacak kişi sayısı henüz kesinleşmedi.

Otomotiv devlerinin durumu

Nissan Motor, Japonya’da mayıs ve haziran ayı için üretimini planladığı otomobil sayısını sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 43 düşürmüştü.

Avrupa’da mart ayında otomobil satışları önceki yıla göre yarı yarıya azalmış, Alman otomotiv devi Volkswagen de ilk çeyrek karının yüzde 81 düştüğünü duyurmuştu.

Ford Motor ikinci çeyrek zararının iki kattan fazla artarak 2 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkabileceğini açıklamıştı.

Japon otomotiv firması Mitsubishi, mart sonunda biten iş yılı itibariyle yıllık karının yüzde 89 düştüğünü duyurmuştu.