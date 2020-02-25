FOX TV muhabirinin sorusu ve Erdoğan

NEVŞİN MENGÜ

FOX TV muhabiri Barış Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gayet kibar ve usturuplu bir şekilde şu soruyu yöneltti: “Libya’da şehitlerimizin olduğunu duyurdunuz, muhalefet, ‘Şehitlerin isimleri neden açıklanmıyor?’, ‘Tören neden yapılmadı?’ diye soruyor, ayrıca ‘Suriye milli ordusu hangi sıfatla Libya’ya gitti?’ diye soruyorlar. Ve ayrıca sizin şehitler için, kullandığınız ‘birkaç şehit’ ifadesine tepki gösteriyorlar efendim…”

Erdoğan önce soruyu algılayamadı, “Nasıl?” diye sordu, upuzun bir sessizlik oldu. Erdoğan uzunca bir süre FOX TV muhabirine boş gözlerle baktı. Galiba kulaklarına inanamıyordu. Kendisine uzunca bir süredir kameraların önünde aslında soru soran kimse olmamıştı, olamamıştı.

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Erdoğan uzun süredir muhalafet liderleriyle karşılıklı televizyon programlarına çıkmıyor. Kendisini diğer siyasilerden ayrı bir yere yerleştiriyor. “Siz kimsiniz ki ben sizinle televizyonda tartışacağım” stratejisi yürütüyor. Az sayıda çıktığı televizyon programında ise karşısına oturacak gazeteciler seçiliyor, sorular kontrol edilmese bile sessiz bir anlaşmayla soru sorulmaması gerektiğini karşısına oturanlar biliyor. Genellikle karşılaştığı sorular, “Efendim başarınızı neye borçlusunuz?” şeklinde oluyor. Hepimiz zaten biliyoruz, izliyoruz. Erdoğan’a “Yumurta kırar mısınız?” diye sorup omlet tarifi soran gazeteci bile oldu.

Erdoğan’ın FOX TV muhabirinin soru sorması karşısında adeta dehşete kapılmasından, herhangi bir soruya muhatap olmayı unutmuş olduğunu anlıyoruz. Demek ki sadece gazeteciler değil, etrafındaki kimse de Erdoğan’a soru yöneltmiyor. Muhtemelen olan biten konusunda bilgilendirilmiyor da. Erdoğan’ın Libya’da yaşamını yitiren Türk askerleri için kullandığı, “Birkaç tane şehidimiz var”, ifadesi sosyal medyada da çok yoğun eleştirildi, muhalefet de bu ifade nedeniyle Erdoğan’ı topa tuttu.

Oysa ki Barış Kaya bunu söylediğinde, Erdoğan’ın yüz ifadesi, bu eleştirileri daha önce hiç duymadığına işaret ediyor. Erdoğan’ın günlük haberleri ve sosyal medyayı takip edememesi normal, ama bunu yapan, hatta sosyal medyayı çok sıkı takip eden bir ekibi var. Anlaşılan bu ekip Erdoğan’ı da her konuda bilgilendirmiyor. Etrafındaki ekip herhalde Erdoğan’ı eksik bilgilendirmeyi ya da bilgilendirmemeyi tercih ediyor.

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Her tek adam rejiminin kaçınılmaz sonu bu. Ya etrafındakiler kendi dükalıklarını kurup onu kaybetmemek için tek adamı izole tutmayı tercih ediyor ya da bazı acı gerçekleri tek adamın yüzüne söylemeye korkuyor. Tecrübeler yine şaşmıyor, her tek adam rejiminde ne olduysa yine o oluyor.

Erdoğan Türk siyasi tarihinde ayrı bir yere oturmak istiyor. Bir tür ülkenin kurucusu, kavmin ‘ulu hakan’ı mertebesine oturmak, orada anılmak istiyor. 20 yıldır iktidar koltuğunda oturan bir lider için anlaşılır bir durum. Ne var ki soru ve sorunlardan kaçarak ‘ulu hakan’ olmak imkansız. Tarih her zaman soru ve sorunlarla yüzleşen; sorulara cevap veren sorunları çözen liderleri hatırlar.