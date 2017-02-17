DTCF Tiyatro’ya Fransa’dan dayanışma videosu: Zafer her zaman adaletindir

Fransa’da Lille-III Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, akademisyen ihraçlarıyla fiilen kapanma noktasına gelen Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’yle dayanışma amacıyla bir video hazırladı.

Akademiye yönelik son kanun hükmünde kararnameyle Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden üçü profesör beş akademisyen ihraç edilmiş, toplamda yediyi bulan ihraçlarla bölümde sadece dört akademisyen kalmıştı. İhraçlar DTCF Tiyatro’yu fiilen işlevsiz hale getirmişti.

‘Zafer her zaman adaletindir’

Türkiye’nin dört bir yanından sahne sanatları öğrencileri eylemleriyle, tiyatro ve kültürel alanda bir ekol olan DTCF Tiyatro’ya sahip çıkarken, bir dayanışma mesajı da sınır ötesinden geldi.

Fransa’nın kuzeyindeki Lille kentindeki Lille-III Üniversitesi Sahne Sanatları öğrencileri ve akademisyenleri, DTCF Tiyatro için dört dakikalık bir video çekti. Öğrenciler, konuşmalarının ardından Türkçe, ‘Hocama dokunma’ mesajı verdi.

Akademisyen Sotiri Haviaris, “Tüm desteğimin ve yüreğimin şu anda Türkiye’de bu durumu yaşayan meslektaşlarımla olduğunu söylemek istiyorum.Yunanistan’da biz de böyle dönemlerden geçtik, diktatörleri gördük. Bu zamanlarda sabırlı olmak gerekir. Biliyorsunuz ki, zafer her zaman adaletindir” dedi.

Fransız sahne sanatları öğrencilerinin destek mesajları şöyle: