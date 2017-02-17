Diken

Yaramazlara biraz batar!

DTCF Tiyatro’ya Fransa’dan dayanışma videosu: Zafer her zaman adaletindir

 

Fransa’da Lille-III Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, akademisyen ihraçlarıyla fiilen kapanma noktasına gelen Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’yle dayanışma amacıyla bir video hazırladı.

Akademiye yönelik son kanun hükmünde kararnameyle Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden üçü profesör beş akademisyen ihraç edilmiş, toplamda yediyi bulan ihraçlarla bölümde sadece dört akademisyen kalmıştı. İhraçlar DTCF Tiyatro’yu fiilen işlevsiz hale getirmişti.

‘Zafer her zaman adaletindir’

Türkiye’nin dört bir yanından sahne sanatları öğrencileri eylemleriyle, tiyatro ve kültürel alanda bir ekol olan DTCF Tiyatro’ya sahip çıkarken, bir dayanışma mesajı da sınır ötesinden geldi.

Fransa’nın kuzeyindeki Lille kentindeki Lille-III Üniversitesi Sahne Sanatları öğrencileri ve akademisyenleri, DTCF Tiyatro için dört dakikalık bir video çekti. Öğrenciler, konuşmalarının ardından Türkçe, ‘Hocama dokunma’ mesajı verdi.

Akademisyen Sotiri Haviaris, “Tüm desteğimin ve yüreğimin şu anda Türkiye’de bu durumu yaşayan meslektaşlarımla olduğunu söylemek istiyorum.Yunanistan’da biz de böyle dönemlerden geçtik, diktatörleri gördük. Bu zamanlarda sabırlı olmak gerekir. Biliyorsunuz ki, zafer her zaman adaletindir” dedi.

Fransız sahne sanatları öğrencilerinin destek mesajları şöyle:

Dört akademisyeni kalan Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, ‘fiilen’ işlevini yitirdi

DTCF’den akademisyenler, kamudan atılan arkadaşlarına kefil oldu: Bu yanlıştan dönün

İhraç edilemez bağlılık: Öğrenciler, Ankara Üniversitesi’ni hocalarının resimleriyle donattı

Hukukçu Altırparmak, ‘KHK’lar bitmedi’ dedi: Bir sonraki hedef ODTÜ ve Boğaziçi

Ankara Üniversitesi ablukada: Polis gaz ve mermiyle saldırdı, 12 gözaltı

Marmara’dan ihraç edilen akademisyenler: ‘Evet’le, KHK’lar ‘kaide’ haline gelecek

Marmara Siyasal, akademisyenlerini uğurladı: Türkiye de sizi seviyor hocam

‘Diren üniversite’: İstanbul, Galatasaray, Marmara’nın ardından Koç da ayakta

İstanbul Üniversitesi’nde hocalara veda, ihraçlara tepki: Altı öğrenci gözaltına alındı

Akademik kıyıma GSÜ’den itiraz: Binasız üniversite olur, hocasız üniversite olmaz

Marmara İletişim, hocalarını uğurladı: İçeride kalan, hür zihinli dostlarımızla dayanışmalı

Prof. Kaboğlu: Öğrencilerimize eleştirel düşünceyi öğrettik, KHK her şeyi sıfırladı

Marmara Üniversitesi’nde dekan yardımcısı istifa etti: OHAL’de merkezileşme zirveye ulaştı

Üniversiteler ayaklandı, medya suskun: İhraçlara öğrencilerden dalga dalga tepki

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...