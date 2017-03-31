‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında, Atilla Taş dahil 21 isme tahliye

Gülen Cemaati’nin medya ayağına yönelik müzisyen Atilla Taş dahil 28 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istenen davada 13 sanık hakkında tahliye kararı verildi.
Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız’ın tahliye talebini kabul eden mahkeme, sanıklara yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti.
Davada Davut Aydın, Emre Soncan, Murat Çölgeçen, Ufuk Şanlı ve Ünal Tanık’ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
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