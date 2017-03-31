‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında, Atilla Taş dahil 21 isme tahliye

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ı tutuklatan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan savcı Preet Bharara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisini ‘FETÖ’cü ilan etmesini ‘aptalca propaganda’ diye niteledi.