Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında, Atilla Taş dahil 21 isme tahliye

 

Gülen Cemaati’nin medya ayağına yönelik müzisyen Atilla Taş dahil 28 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istenen davada 13 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız’ın tahliye talebini kabul eden mahkeme, sanıklara yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti.

Davada Davut Aydın, Emre Soncan, Murat Çölgeçen, Ufuk Şanlı ve Ünal Tanık’ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında ‘fuatavni’ savunması: Çölaşan dışarıda, biz buradayız

Tutuklu müzisyen Atilla Taş: ‘Ham çökelek’ için yargılansaydım daha mantıklı olurdu

Atilla Taş’ın Edison’lu tweeti delil sayıldı

İddianame kabul edildi: Müzisyen Atilla Taş dahil 28 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi

Tutuklu şarkıcı Taş’tan mesaj var: En sonunda şarkı söyletecekler bana

Tutuklanan Atilla Taş’tan mesaj var: Birilerinin damarına basmışım

Tutuklu şarkıcı Atilla Taş: ‘Darbe’den sonra silahlı örgüt olduklarını öğrendim, Atatürkçüyüm

‘Yaşın yanında ara sıra kuru da yanar’ noktası

 

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...