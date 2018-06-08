‘FETÖ çatı davası’nda karar: Hidayet Karaca ve Alaeddin Kaya’ya ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişiminden önce açılan ‘FETÖ çatı davası’nda Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazim Avcı ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, Zaman Gazetesi kurucularından Alaeddin Kaya, Dilaver Azim, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy ve Gülen’in akrabası Kazım Avcı, avukatları ve yakınları katıldı.

Reklam

Karaca’nın SEGBİS’le alınan, mütalaaya karşı savunmasının ardından mahkeme sanıklara son sözlerini sordu. Yedi sanık da son sözlerinde suçlamaları kabul etmeyerek beratlarını talep etti.

Karaca son sözünde, “Ben televizyondaki görevimden ayrılırken ‘Allah var gam yok’ demiştim. Yine anı şeyi söylüyorum. Bu kaderimse o zaman kederlenmeye gerek yok. Onun dışında söyleyecek bir sözüm yok” dedi.

Reklam

‘Darbecilik ve dolandırıcılık’ suçlaması

Son sözlerin ardından mahkeme, duruşmaya üç saat ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Kazım Avcı ve Alaeddin Kaya’ya ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘suç gelirlerini aklamak’ ve ‘dini duyguları istismar ederek nitelikli dolandırıcılık‘ suçlarından da 17 yıl dört ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, bir dönem Fetullah Gülen’in avukatlığını yapan Abdülkadir Aksoy, avukat Ali Çelik ve işadamı Dilaver Azim’e örgüt üyeliğinden 10 yıl altı ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Dosyalar ayrıldı

Mahkeme, hayatını kaybeden eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Cemal Uşşak hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi.

Gülen, Osman Hilmi Özdil, Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Önder Aytaç, Şerif Ali Tekalan, Adil Öksüz ve Mahmut Akpınar’ın da bulunduğu 67 firari sanığın dosyası ayrıldı.