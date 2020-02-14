‘Eşcinselliğini belli etme’ diye uyarılan ABD’li polis 10 milyon dolar tazminat kazandı

ABD’de bir polis eşcinsel olduğu için yükselemediği ve eşcinselliğini belli etmemesi yönünde uyarı aldığı gerekçesiyle açtığı ayrımcılık davasında 10 milyon dolar (60.5 milyon TL) kazandı.

Fotoğraf: St Louis Radyo

Missouri eyaletinin St Louis kentinde komiser olarak görev yapan 47 yaşındaki Keith Wildhaber 26 yıllık polis memuruydu.

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Kazandığı parayla ne yapacağına henüz karar vermeyen Wildhaber 7 milyon doları 60 gün içinde teslim alacak, kalan 3.25 milyonluk ödeme ise 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılacak. Avukatlık ücretleri düştükten sonra Wildhaber’a 6.5 milyon dolar kalacak.

Kariyerinin yarısında eşcinsel olduğunu gizlemek zorunda kaldığını anlatan Wildhaber cinsel yönelimini ailesine de söylememiş.

Dava açtıktan sonra annesinin bir sabah kendisini televizyonda gördüğünü ve eşcinsel olduğunu öğrendiğini söyleyen Wildhaber annesinin tepkisini şu sözlerle anlattı: “Televizyonda beni görünce gece görev sırasında başıma bir şey geldiğini, henüz arayıp haber vermediklerini düşünüp korkmuş. Daha sonra haberin devamını dinleyince bir şey olmadığını anlamış. Bu anlattıkları, annemin eşcinsel olmamı sorun etmediğini söyleme şekliydi”.