Erdoğan’ın açılışını yaptığı AVM’ye Ziraat Bankası’nca el kondu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 2013’te törenle açtığı Ankara’daki ‘Next Level İş Merkezi’nin AVM bölümüne, Varlık Fonu’na devredilen Ziraat Bankası tarafından el kondu.

Fotoğraf: avm.gen.tr

TOKİ’nin Ufuk Üniversitesi’nden aldığı arazi üzerine kurulan iş merkezi, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi, Cumhurbaşkanı’nın hemşerisi Fatih Erdoğan’a ait Pasifik İnşaat şirketi tarafından, Ziraat Bankası’ndan alınan krediyle Ankara otogarının karşısındaki araziye yapılmıştı.

Reklam

Cumhuriyet’ten Işık Kansu ve Sertaç Eş’in haberine göre, Pasifik İnşaat borçları ödeyemediği için iş merkezinin alışveriş bölümüne Ziraat Bankası’nca el kondu. Aynı şirket tarafından işletildiği öğrenilen ve iş merkezinin alışveriş bölümünde yer alan ‘Keifi kafe’ de el konulan yerler arasında.

İş merkezi içinde yaklaşık yüzde 75’i satılmış olanların dışındaki tüm ofislere de Ziraat Bankası borç karşılığı el koydu. Ayrıca Next Level’da Ziraat Sanat Galerisi de açıldı.

Gökçek döneminde alınan ihalenin inşaatına da başlayamadılar

Pasifik İnşaat’ın, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Dikmen Vadisi’nde satın alınan kat karşılığı konut ihalesine de başlayamadığı ortaya çıktı.

Reklam

Yalnızca hazırlığı için 13 milyon lira harcanan kat karşılığı konut ihalesi projesinde bir ilerleme kaydedilemediği, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Dikmen Vadisi’nde arsaları bulunan hak sahiplerine bir an önce konut verilebilmesinin yolunu aradığı bildirildi.