Erdoğan’dan ‘kopyala yapıştır’: Yıldırım’ın dört sene önceki konuşmasıyla aynı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün Türkçe konusunda endişelerini dile getirerek, Türkçeyi dünya dili haline getirme amacını anlattığı konuşmanın bir kısmının, 2017 yılında dönemin başbakanı Binali Yıldırım’ın yaptığı bir konuşmayla bire bir aynı olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Erdoğan, dün ‘Bizim Yunus Yılı’ açılış töreninde, Yunus Emre’nin aynı zamanda Türkçenin mimarı olduğunu ifade ederek “Dilini kaybeden bir millet hafızasını kaybeder, benliğini kaybeder, hatta inancını kaybeder. Ana dilleriyle bağları zayıflayan toplumların zamanla sürüleşmesi, sömürgeleşmesi, kimliksiz hale gelmesi kaçınılmazdır” dedi

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Erdoğan ‘kültür emperyalizmi’ne karşı en güçlü savunmanın öncelikle anadilimizi korumaktan geçtiğini dile getirdi.

Türkçeye özen gösterilmemesinden yakınan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Özellikle sosyal medya dili gençlerimiz arasında geçerli bir yazı diline, iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralara serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler, saçma ifadeler günden güne sıradan hale geliyor. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye ‘Dur‘ demek mecburiyetindeyiz”.

Ardından seferberlik çağrısı yaparak “Bu anlayışla milli bir seferberlik ruhuyla çalışarak gençlerimize sözün, dilin, her biri asırlık tecrübelerin taşıyıcısı olan kelimelerin, kavramların, ifadelerin kıymetini en iyi şekilde anlatmalıyız” dedi.

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Dört yıl önceki konuşma

Dönemin başbakanı Binali Yıldırım ise 15 Ağustos 2017 tarihli, ‘Türkçe Yaz Okulu’nun kapanış konuşmasında aynı ifadeleri kullanmıştı: “Dilini kaybeden bir millet hafızasını, benliğini hatta inancını da kaybeder. Ana dilleri zayıflayan toplumların zamanla sürüleşmesi, sömürgeleşmesi, kimliğini kaybetmesi kaçınılmazdır. Kültür emperyalizmine karşı en güçlü savunma öncelikle anadilimizi korumaktan geçiyor. Ne yazık ki sosyal medya dili, gençlerimiz arasında geçerli bir yazı, iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralarına serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler giderek sıradan hale geliyor. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık ‘Dur‘ deme zamanı gelmiştir.”

Yıldırım da konuşmasını seferberlik çağrısıyla sonlandırarak “Milli bir seferberlik ruhu ile çalışarak gençlerimize sözün, dilin, kelimelerin değerini ene iyi şekilde anlatmalıyız” demişti.

Durumu fark eden bir sosyal medya kullanıcısı konuşmaların videolarını aynı anda oynattığı bir tweet paylaştı.

Videoda Erdoğan’ın Yıldırım’a kısayla hitabet konusunda daha öne çıktığı görüldü. Yıldırım konuşmasında bire bir aynı cümlelerle Erdoğan’ın gerisinde kaldı.