Erdoğan’dan Hollanda’ya: Bedelini ödeyeceksin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hollanda’ya ‘bedelini ödetip diplomasi öğreteceklerini’ söyledi. Cumhurbaşkanı, Hollanda’da yaşayan Türkiyelilere gelecek çarşamba günü yapılacak seçim için çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi: “Gereğini yapacaksınız.”

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Almanya’dan Hollanda’ya kara yoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayıp sınırdışı edilerek yeniden Almanya’ya gönderilmesiyle derinleşmişti.

‘Bir bayan…’

Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın etkinliğinde, konuya ilişkin değerlendirmesine şu sözlerle başladı: “Bir bayan… Kalkıp da kendi konsolosluk binasına maslahatgüzarıyla gitmesini engelleyen zihniyet… Bunu dünyaya nasıl anlatacaklar? Şöyle mi anlatacak, ‘Biz davet etmedik ki’. Nereden çıktı bu ya, ben istediğim ülkeye elimde pasaportla giderim, nerden çıktı bu?”

Erdoğan, Hollanda’ya yönelik dile getirdiği ‘Nazi’ yakıştırmasını yineledi: “Ama nazizm, faşizm olduğu zaman bunlar orada konsolosluk kapısını kilitleyecek kadar ileri gitmişlerdir. Sabah dört buçuğa kadar telefonda konuşuyoruz. Alınan cevaplar enteresan, ‘Çıkması lazım’.”

‘Bunun bedelini ödeyeceksin’

Cumhurbaşkanı, çarşamba günü genel seçimlerin yapılacağı Hollanda’daki Türkiye kökenlilere de çağrı yapıp, şunları söyledi: “Hollanda çarşamba yapılacak seçime sen Türkiye-Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan bunun bedelini ödeyeceksin. Daha yapılması gerekenleri henüz yapmış değiliz. Fatma kardeşimiz (Aile Bakanı Kaya) bir Nene Hatun olarak onların etten duvarına karşı her türlü girişimi yaptı, oradan ayrılması gerektiğini tavsiye ettik, ayrıldı. Orada bir buçuk saat de karakola davet ederek ‘Çay için’ falan demişler, Fatma kardeşimiz de ‘Biz çay falan istemeyiz’ deyip otoparkta aracın içinde beklemişler. Çarşamba günü bakalım ne olacak. 250 bin Türk’e karşı Hollanda’da oy kullanacak Türk kardeşlerime sesleniyorum, sizler gereğini yapacaksınız.”

‘Afedersiniz, köpekleri sürdüler’

Erdoğan, “Benim Hollanda’da yaşayan vatandaşlarıma atlarla yürüyen, afedersiniz köpekleri sürmek suretiyle içlerindeki hırsları yönlendirenler, bu edep dışı davranışları yapanlar bunun bedelini ödeyecekler. Diplomasi nedir onu da öğrenecekler. Uluslararası diplomasi nedir onu da öğrenecekler” dedi.

Erdoğan, Fransa’ya da toplantı iptaline gitmediği için teşekkür edip, “Fransa bu oyunlara hiç girmedi” diye konuştu.

Hollanda’yla referandum gerilimi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, günler öncesinden Hollanda’nın Rotterdam kentinde 11 Mart’ta gurbetçilere sesleneceğini duyurmuş, ancak Hollanda hükümeti, mitinge izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Buna rağmen Çavuşoğlu, dün sabah Rotterdam’a gideceğini yinelemiş, ülkeye girişine izin verilmemesi halinde Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmiş, yaptırım tehdidinin çözüm bulmayı imkansızlaştırdığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

Hollanda başbakanı, Erdoğan’a, “Çizgiyi aştı” demişti.

Bu gelişmelerin ardından Almanya’dan Hollanda’nın Rotterdam kentindeki konsolosluk binasına gitmeye çalışan Aile Bakanı Sayan Kaya’nın aracı da binanın yakınında durdurulmuş, yetkililer, Kaya ve beraberindekileri Almanya’ya geri göndermişti.

Kaya, bu sabah uçakla İstanbul’a gelmişti.