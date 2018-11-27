Erdoğan’dan Çankaya, Beşiktaş ve Kadıköylülere: Türkiye umurlarında değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yaşam kalitesinin yüksek olduğu ilçelerdeki CHP seçmenine yönelik, “Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir” dedi.

Erdoğan, Meclis’teki grup konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde demokrasi vardır. Kadın erkek eşitliği vardır. Düşünceye saygı vardır” sözlerine yanıt verdi.

Reklam

‘Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesim’

Cumhurbaşkanı, ülke siyasetini ‘zehirlemekle’ suçladığı CHP’nin ‘belirli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini istismar ettiğini’ savundu.

Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarının ‘ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını’ öne süren Erdoğan, “Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor” diye konuştu.

Reklam

Cumhurbaşkanı, CHP’li belediyelerin yönettiği bu ilçelerdeki yaşam kalitesinin de büyükşehrin veya hükümetin yatırımları sayesinde yükseldiğini savundu.

İnsani gelişmişlikte ilk üç ilçe: Beşiktaş, Kadıköy ve Çankaya

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ‘İnsani Gelişme Endeksi’nin bu yılki ilçe bazlı raporuna göre ilk 10’da sırasıyla Beşiktaş, Kadıköy, Çankaya, Şişli, Nilüfer, Muratpaşa, Karşıyaka, Tepebaşı, Bakırköy ve Maltepe yer alıyor.

Endeks sıralamasına göre ilk 20 ilçenin 17’si CHP’li başkanlar tarafından yönetiliyor. Diğer üç belediye ise AKP’ye ait.

Son 10’da yer alan ilçeler ise Çamlıdere, Ergani, Evren, Nallıhan, Kalecik, Siverek, Tuşba, Dulkadiroğlu, Ünye, Bağlar.

Endeks sıralamasına göre son 10 ilçenin sekizi AKP’li belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Diğer iki belediye ise HDP’ye ait.

Endeksin oluşturulmasındaki kriter ise belediyelerin yönetişim ve saydamlık, sosyal kapsama, ekonomik durum, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, belediye çevresel performans ve ulaşım başlıkları.