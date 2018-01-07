Erdoğan’dan ‘Boğaziçi’ne: Milli değerlere yaslanmadığı için beklenen yere gelemedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi mezunları programında yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesi’ni eleştirdi.

Erdoğan şunları söyledi: “Kabul etmek lazım ki Boğaziçi üniversitemiz halen ülkemizin en prestijli en önemli yüksek öğretim kurumalarından biridir. Bununla birlikte Boğaziçi üniversitemizin bizim gönlümüzden geçen konuma ulaşamadığını da belirtmek durumundayım. Çünkü bu üniversitemiz Mevlana hazretlerine atıfla ifade ettiğim hususta açıkçası biraz zayıf kalmıştır. Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında da hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır.”

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‘Zihnini Amerika’da yaşayan şarlatana adayan mankurtlar…’

Üniversitelerin bilime, bilimsel araştırmaya ve bunların somut çıktılarına yaptıkları katkı yanında insanların zihin haritasında yol açtıkları büyük dönüşüm nedeniyle önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “İnsanlığa hizmet etmek yerine zihnini Amerika’da yaşayan şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı olmaz. Her kim, ‘İslam terakkiye terstir’ diyorsa bilin ki o hikmetten nasibini almamış bir nadandır. Bunların tek gayesi kurdukları tuzaklara çekebildikleri kadar insanı çekebilmektir. Rabbimiz bize Kuranı Kerim’de defalarca, ‘Akletmez misiniz, düşünmez misin’ diye buyuruyor. Birisi sadece, ‘Sen söyleneni yerine getir gerisine karışma’ diyorsa orada bir şeytanlık vardır. Pensilvanya olayı böyle değil mi?”

‘Bir profesör müsveddesi’

Erdoğan sözün burasında ‘FETÖ/PDY’ soruşturmasından aranan eski polis okulları akademisyeni Önder Aytaç’ı kastederek şunları kaydetti: “Bir profesör müsveddesi var. ‘O (Gülen) bize şah damarından daha yakındır’ diyor. Bize şah damarımızdan daha yakın olan sadece Allah’tır. Bu ifade şirktir. Uzun süre ilmimize fıtratımıza ters bir dayatmayla karşı karşıyayız. Milletimiz hamdolsun bu çarpıklığın farkına varmıştır. 15 Temmuz direnişi bu sorgulamanın bir neticesidir.”