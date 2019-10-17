‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Tiyatrocu Aydın’a ertelemesiz 11 ay 20 gün hapis

Tiyatrocu Orhan Aydın’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Aydın hakkında Kuşadası Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği’nin 2 Temmuz 2017’deki Sivas Katliamı anmasındaki konuşması nedeniyle dava açılmıştı

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“Canlarımızın hiçbirinin kanı yerde kalmayacak. Bunu bu ülkeyi yönettiğini söyleyen diktatör bozuntusu ve tayfası duysunlar” sözleri nedeniyle yargılanan tiyatrocuya verilen hapis cezası ertelenmedi.

Sol Haber’e konuşan Aydın, konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adını bile anmadığını söyledi.

Tiyatrocu, yaşadığı süre boyunca katliamın hesabını sormaya devam edececeğini söylerken, kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını da açıkladı.