‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: RTÜK ‘Yol TV yayınına son’ dedi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği ve terör örgütlerinin övüldüğü iddiasıyla Yol TV’nin yayınlarının sona erdirilmesine karar verdi.

AA’da yer alan habere göre kanalın lisanssız yayın yaptığını belirten RTÜK yetkilileri, Yol TV’nin yayınlarının sona erdirilmesini ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren, toplumda ayrımcılığı körükleyen ve terör örgütlerini öven yayınlarından dolayı’ diye gerekçelendirdi.

12 kanala ceza

RTÜK, Beyaz TV’ye de bir filmde geçen ifadelerin manevi değerleri rencide ettiği iddiasıyla ceza verirken, 12 kanala cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışında bulundukları, canlı sohbet hatları reklamı yaptıkları, dini duyguları istismar ederek haksız ticari çıkar elde ettikleri ve tele alışveriş programları yayınladıkları gerekçesiyle 102 müeyyide uyguladı.

Bu kapsamda, Smart TV Market, Kanal S, Maksim TV, Yek TV, Doğu TV, Sıhhat TV, Kanal C, Ort Osmaniyem, 365 TV, Nurs TV, MGC TV, Anadolu Yurdum TV ve Medya TV ’ye çeşitli sayılarda uyarı veya para cezası verilmesi kararlaştırıldı.