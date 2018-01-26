‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Otobüste sohbet eden kişi gözaltına alındı

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Ankara’da belediye otobüsünde yanındaki kişiyle sohbet eden M.A. adlı kadın, başka bir kişinin ihbarı üzerine ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan gözaltına alındı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Keçiören’den Kızılay’a gitmek için otobüse binen M.A. isimli yurttaş, yanındaki bir kişiyle sohbetini dinleyen aynı otobüste bulunan başka bir kişi, M.A. ile birlikte Kızılay’da indikten sonra polisi aradı.

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M.A. ile aynı otobüste Kızılay’a geldiğini söyleyen bu kişi, M.A.’nın otobüsteyken Gezi eylemleri ve darbe girişimine ilişkin bir başkasıyla sohbet ettiği ve bu sırada ‘cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret’ içeren sözler kullandığı iddiasında bulundu. Söz konusu kişi, M.A.’yı Kızılay’da da takip edip, polisin gelmesinin ardından, bir mağazada alışveriş yaparken gözaltına aldırdı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde M.A. ile görüştü.

Emir yaptığı açıklamada, “M.A., Kızılay’a gelirken iddia edildiği üzere söz konusu içerikli hakaretlerde bulunmadığını; kasıtlı ya da kasıtsız birinin iftirasına uğradığını söyledi. M.A., sade bir vatandaş olarak geçirdiği günün sonunda gözaltına alınma şaşkınlığı içerisinde. Şaşılmayacak gibi değil; biri çıkıyor, telefonla ihbarda bulunuyor ve sizi alıp karakola götürüyorlar. Bir kere suçun delili yok. Artık hangi ruh halinde bilemiyorum ama birinin sözü yetiyor, sizin dört yıla kadar hapis istemiyle yargılanma olasılığınıza. Tüm vatandaşları birbirinin ihbarcısı ve iftiracısı yapma amaçlarını sonunda başardılar” dedi.