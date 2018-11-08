‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İçki yasağı protestocusuna 11 ay 20 gün hapis

Antalya’da bir yurttaş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mustafa Ertem isimli tekel bayii işletmecisine, üç sene önce 22.00’den sonra alkollü içki sattığı gerekçesiyle 30 bin 454 lira para cezası kesilmişti.
Bunu protesto eden Ertem, Attalos Meydanı’nda bir eylem yaparak Erdoğan’a yönelik bir şiir okumuştu.
Bunun üzerine ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Ertem, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ertem’in cezası hükmün açıklanması geri bırakılarak ertelendi.
Hakaret kastıyla şiir okumadığını söyleyen Ertem, amacının eleştiri olduğunu söyledi.