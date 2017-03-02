‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Dört yıla kadar hapis istenen yazar Murat Belge’ye beraat

12 Eylül 2015 tarihli Taraf gazetesindeki ‘Vermezsen 400’ü’ başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dört yıla kadar hapis istemiyle yargılanan akademisyen yazar Murat Belge beraat etti.

Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın karar duruşmasına Belge katılmazken, söz alan Belge’nin avukatlarından Bahri Bayram Belen suça konu yazının içeriğinde hakaret olmadığını belirterek, “Yazı siyasi olaylara karşı yapılan bir eleştiridir, söz konusu yazı basın özgürlüğü kapsamındadır” dedi.

Belge’nin bir diğer avukatı Sinem Birsin de Erdoğan’ın şikayetinden vazgeçtiğini ifade ederek beraat talep etti.

Mahkeme, Belge hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan cezalandırılması istemiyle dava açıldığını ancak suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.

‘Tayyip Erdoğan’a hakaret edenler kulübü’

Belge davanın ilk duruşmasındaki savunmasında, hayatında hiç kimseye hakaret etmediğini belirterek, “İlk defa birisine hakaret ettiğime dair bir iddiayla karşılaşıyorum. Yazının neresinde ne söyleyerek hakaret ettiğim belli değil. Bu kadar kişinin kendisine hakaret ettiğini düşünen bir kişi ‘Bu kadar adam niye başkasına değil de bana hakaret ediyor’ diye bir 10 dakika düşünse diye düşünüyorum. Türkiye’nin en kalabalık kulüplerinden birisine üye oldum. Tayyip Erdoğan’a hakaret edenler kulübü” demişti.