Erdoğan yeni önlemleri açıkladı: Rehavete kapılmayalım, tehdit çok ciddi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘corona’ salgınıyla mücadelede yeni önlemleri açıkladı.

Erdoğan konuşmasına şöyle başladı: “Rehavete kapılmayalım. Tehdit çok ciddi. Paniğe kapılmayalım. Sağlam mücadele lazım.”

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Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “İlaç ve ekipmanda en ufak bir sıkıntımız yok. Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmı geldi, devamı da geliyor.”

“Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin ne kadar süre uygulanacağı halkımızın bunlara ne kadar sıkı uyduğuna bağlı. Belirlenen kurallara ne kadar riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız. Tedbirlerin süresini halkımızın kararlılığı belirleyecek” diyen Erdoğan yeni önlemleri şöyle sıraladı:

-Şehirler arası seyahatler valilik iznine bağlandı.

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-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacak.

-Tüm illerde pandemi kurulları oluşturulacak.

-Özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma düzenine geçilecek.

-Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak.

-Hafta sonları piknik, ören yerleri, ormanlık alanlar kapalı, hafta içi toplanma yok.

-Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirildi.

Erdoğan şöyle devam etti: “Şimdi asıl önemli yere geliyorum. Tüm bu önlemler 30 büyükşehirimizde titizlikle uygulanacak. Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak, gönüllü karantina şartlarına riayet etmeliyiz. Lütfen evde kalalım kurumlarımızın açıkladığı tedbirleri hassasiyetle uygulayalım.”

Türkiye’de ölü sayısı bugün 17 artarak 92’ye yükselmişti. Vaka sayısı da 2 bin 69 artarak 5 bin 698’e çıkmıştı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugünkü toplantısında yeni önlemler kararlaştırıp cumhurbaşkanının onayına sunmuştu.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19 salgını için, “OHAL’e gerek yok demem” diyerek hafta sonu piknik, mesire yeri ve sahile gidilemeyeceğini ve mecbur olmadıkça şehirler arası otobüs yolculuğu yapılamayacağını açıklamıştı.