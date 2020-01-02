Erdoğan ve Trump telefonda görüştü: Libya ve Suriye konuşuldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la telefonda görüştü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İletişim Başkanlığı’nın yazılı açıklamasına göre iki liderin görüşmesi bugün akşam saatlerinde gerçekleşti. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.

Reklam

Başkanlığın yazılı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye’deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Irak’ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, ABD Büyükelçiliği’ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duydukları memnuniyeti muhataplarıyla paylaşmışlardır. İki lider, bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulamışlar; ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için işbirliğinin güçlendirilmesi noktasında mutabık kalmışlardır.”