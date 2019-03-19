Erdoğan seçim öncesi yine ‘idam’ı hatırladı: Parlamento getirsin onaylarım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaptığı mitingde “Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların görüntülerini bu mitingde de izleten Erdoğan, Yeni Zelanda hükümetinin gereğini yapması gerektiğini söyledi.

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İdamı kaldırdıkları için pişman olduğunu söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri, ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Hep söyledim, yine söylüyorum. Eğer bizim parlamentomuz bununla ilgili böyle bir karar verirse, ben bunu onaylarım.“

Erdoğan, 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa değişikliği referandumundan önce de idamı gündeme getirmiş, parlamentodan geçmesi halinde imzalayacağını söylemişti.