Erdoğan: Libya’ya ilk etapta 35 asker gönderdik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya’ya ilk etapta 35 asker gönderildiğini ve askerlerin görevinin ‘koordinasyonu üstlenmek’ olduğunu söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir yıl süreyle Libya’ya asker göndermesine imkan veren tezkere TBMM’de kabul edilmişti. AKP, MHP, Saadet Partisi asker gönderilmesini onaylarken, CHP, İYİ Parti ve HDP tezkereye karşı çıkmıştı.
Hürriyet’in haberine göre, AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda konuşan Erdoğan, “Asker savaşmayacak. Daha sonra gidecek askerler de çatışmaya girmeyecek. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin bizden talebi doğrultusunda askerlerimiz hükümete bağlı güçlere eğitim verecek” dedi.