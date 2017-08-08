Erdoğan ‘kapıyı açtı’: Kılıçdaroğlu bu işin nereye varacağını biliyor, hesap verecekler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklandığı MİT TIR’ları soruşturmasının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na uzanabileceğini ima etti.

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürümüştü. 24 günlük yürüyüş, Maltepe’de düzenlenen ‘Adalet Mitingi’yle son bulmuştu.

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‘Bu devletin polisi sana güvenlik dersi verdi’

Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası’nda yaptığı konuşmada CHP liderinin Alman basınına verdiği röportajdaki ifadelerini hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: “‘Türkiye’de hiç kimse için güvenlik garantisi yok, ne can ne mal güvenliği’ diyor. Yahu bunu nasıl söylersin? Ankara’dan yola çıkıyorsun İstanbul’a gidiyorsun 29 gün bu devletin polisi seni güvence altında tutuyor ve İstanbul’a kadar seninle yürüyor. Niye? Güvenlik nedir bunun dersini veriyor sana. Böyle bir ülkenin güvenlik güçlerine bu hakaret yapılır mı?”

‘Korkunun ecele faydası yok, hesap verecekler’

“Terör örgütleri ile ilişkileri sebebi ile yargılanan kişileri desteklemek için yürürken teröristlerle kol kola yürümedin mi?” diye soran cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Bu zatın karın ağrısı başka. MİT TIR’ları davası ile ilgili suçu sebebiyle cezaevine giren milletvekilinin durumu kendisini rahatsız ediyor. Sorun bir milletvekilinin hapiste olması değil sonuç bu işin ucunun nereye varacağını biliyor olmasıdır. Yargı soruşturmayı genişlettikçe bunlarda korku artıyor çünkü kabahatlerinin farkındalar. Ama korkunun ecele faydası yok. Bunlar hesabını verecekler. Şeytanla bile işbirliği yapsalar ülkemize ve milletimize karşı işledikleri suçların hesabını vermekten kurtulamayacaklar.”