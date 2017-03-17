Erdoğan ‘kaleyi içeriden fethedecek’: Avrupalı kardeşlerim, üç değil beş çocuk yapın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa’da yaşayan Türklere daha çok çocuk yapma tavsiyesinde bulundu.

Yurttaşlara her defasında üç çocuk yapma tavsiyesinde bulunan Erdoğan, Avrupa için çıtayı yükseltti.

Eskişehir’de toplu açılış töreninde ‘Evet’ kampanyası için konuşan Erdoğan, konuyu Avrupa’yla yaşanan krize getirip şunları söyledi: “Benim Fatma Betül kardeşimi karşılamaya gelen insanlara karşı, onların üzerine atlarıyla itleriyle saldırmanın neresi demokratlıktır? Benim Hüseyin Kurt kardeşimi yatırıp köpeklere parçalatanların, eski roma’daki gladyatörlerden ne farkı var? Seçim bitince de geri çark ediyor ‘hadi kaldığımız yerden devam edelim’ diyorlar. Yok öyle yağma. ‘Oturur kahvaltı yaparız, yemek yeriz’. Terbiyesize bak ya dalga mı geçiyorsun?”

‘Üç de yetmez beş tane’

Erdoğan, Avrupa’da yaşayan Türklere de şu çağrıda bulundu: “Buradan Avrupa’daki kardeşlerime sesleniyorum. Oralara sıkı sahip çıkın. Daha iyi semtlerde yaşatın. En iyi arabalara binin. En güzel evlerde oturun. Üç değil beş çocuk yapın. Çünkü Avrupa’nın geleceği sizlersiniz. Size yapılan haksızlıklara verilecek en güzel cevap bu olacaktır.”