Erdoğan kafa karıştırdı: İbreyi ‘Evet’ten yana döndürmeye var mısınız?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandum mitinginde gençleri ‘Evet’ oyu vermeye çağırırken söylediği cümle dikkat çekti: “İbreyi ‘Evet’ten yana döndürmeye var mısınız?”

Erdoğan, Samsun’da toplu açılış töreni görünümlü referandum mitinginde halka hitap etti. Bugün CHP’nin ‘Hayır’ standına yaptığı ziyaretin detaylarını anlatan Erdoğan, ardından anayasa teklifinde 18 yaşını geçmiş vatandaşların vekil olabilmesinin önünü açan maddeye değindi.

Erdoğan, “Gazi Mustafa Kemal ne dedi? ‘Gençler Cumhuriyeti sizlere emanet ediyorum’ dedi. Ama CHP’nin şimdiki genel başkanı ‘Çocukları oraya mı koyacağız?’ diyor. Gençler, 16 Nisan’da ibreyi ‘Evet’ten yana döndürmeye var mıyız?”

Erdoğan, konuşmasının sonraki bölümlerinde de bu sözünü “Sandıkları ‘Evet’le patlatmaya hazır mıyız?” diye düzeltti.

Erdoğan, diğer partililere de seslenerek, bir kez daha ‘Hayır’ diyenlere ‘terör’ iması yaparak şöyle konuştu: “CHP’ye, MHP’ye, BBP’ye, Saadet Partisi’ne gönül veren kardeşlerim size sesleniyorum, gelin 16 Nisan’da evet deyin. Şu anda Kandil, Avrupa’yla beraber yürüyor.”